33 yıllık tecrübe Binax ile Türkiye’ye yayılıyor

EMLAK sektöründe ilkleri başaran Mesut Güleroğlu, sektöre örnek olmak için 2010 yılında kurduğu Binax Türkiye'yi büyütecek. Sektördeki uluslararası oyuncularla rekabet gücünü artırmak için yola çıkan Güleroğlu, 33 yıllık emlak deneyimi ile güç verdiği Binax'da vites yükseltiyor. Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan lansmanda markanın yeni yüzü ve hedefleri açıklandı. Lansmana Binax ailesi, çok sayıda davetli ve basın mensupları katıldı. Etkinlikte Mesut Güleroğlu ve Binax Türkiye Pazarlama Müdürü Neslihan Yıldırım, Binax'ı davetlilere tanıttı.

BAYİLİKLER VERİLECEK

Binax Türkiye Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, "Şirinyer'de küçücük bir ofiste Mesut Emlak'ı kurdum. Binax'ın temelleri 20 metrelik bir ofiste atıldı. 1990 yılında kurulan Mesut Emlak Binax'a dönüştü. Emlakçılığın hem şeklini değiştirdik hem de biçim kazandırdık. Karşıyaka Girne Caddesi'nde 2010 yılında Binax'ı kurdum. Binax Gayrimenkul, şu anda 15 ofisle büyümeye devam ediyor. Kıbrıs'ta bir ofisimiz var. Kıbrıs ve Selanik'te de anlaşmalı ofislerimiz var. İstanbul, İzmir'in ilçelerinde ofislerimiz faaliyetlerine devam ediyor" dedi.

Binax markasının arkasında 33 yıllık sektör tecrübesi ve 22 yıllık oda başkanlığı tecrübesi olduğunu belirten Güleroğlu, şunları söyledi: "Danışmanın ve ofis sahiplerinin kazanması üzerine kurulu bir sistem oluşturduk. Ofisler kendilerini büyütecek, şirketimiz de büyüyecek. Franchaselarımız da danışmanlarımız da büyüyecek. Bize geldiğinizde tamamen donanımlı bir paketle sizi hazırlayıp piyasaya başlatıyoruz. Kazan-kazan ve kazandır modeliyle çalışan bir marka. Asla yatırımcısını üzmeyen ve kazanmasını sağlayan yüzde yüz yerli bir firma olarak yola çıktık." Tüm Türkiye'ye yayılmayı hedeflediklerini vurgulayan Güleroğlu, "İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası, Bursa, Ankara, Antalya, Adana gibi iller başta olmak üzere tüm Türkiye'ye bayilikler vereceğiz" ifadelerini kullandı.