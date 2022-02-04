Gayrimenkul yatırımcısının gözü Çeşme ve Urla’da

Pandemi ve deprem nedeniyle artan doğa içinde yaşama isteğinin ve bu yöndeki yoğun talebin fiyatlara da yansıdığını belirten 444 Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı firmasının Genel Müdürü Bora Arslan, özellikle Urla Özbek bölgesinin maviyle yeşili bir arada sunması, konumu ve fiyat avantajıyla yeni bir çekim merkezi olduğunu söyledi. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlerin yanı sıra yurt dışından yatırımcıların da İzmir'e büyük ilgi gösterdiğini belirten Arslan, Çeşme'deki konut ve arsa fiyatlarının astronomik rakamlara ulaştığını dile getirdi.

ALICILARIN TAKİBİNDE

Urla Özbek bölgesinin İstanbullu büyük yapı firmaları tarafından da talep gördüğünü dile getiren Arslan, "Özbek, hem Ege kültürünü yansıtan otantik havası hem de ulaşım olanakları ve merkezi konumuyla ciddi bir potansiyel taşıyor. Denize sıfır konumuyla dikkat çeken Özbek'te her yıl Mart ayında ot festivali de düzenleniyor. Bölgeden toplanan şifalı otlar Özbek merkezinde kurulan pazar yerinde satılıyor. Özbek, hem Akkum plajı hem de yat limanıyla da konut alıcılarının takibinde" dedi.

İZMİR'İN POTANSİYELİNE İNANIYORUZ

GAYRİMENKUL konusunda 15 kişilik bir ekiple profesyonel çözümler sunduklarını ifade eden Bora Arslan, şöyle devam etti: "Özbek bölgesinde denize sıfır konumda bir arsayı satışa çıkardık. İster ticari işletme olarak istenirse de villa olarak değerlendirilebilecek 4 bin 117 metrekarelik arsa ilgi görüyor.

BÖLGE zaten gastronomi merkezi olması nedeniyle de tercih ediliyor. O arsada denize sıfır bir lüks restoran yapılması da mümkün. Ege'nin kucağındaki eşsiz manzarası ve temiz havasıyla da yatırımcılar için önemli bir ticari potansiyel barındırıyor. İstenirse 4 adet villa yapımı için de uygun.

FİRMA olarak İzmir'in her ilçesinde hizmet veriyoruz. Hem bireysel müşterilere hem de firmalar için arsa, konut ve diğer ticari alanlara yönelik danışmanlık hizmeti sunuyoruz. İzmir'in gayrimenkul alanındaki potansiyeline de inanıyoruz."

TOLGA TEKİN