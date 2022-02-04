Yeni Oda Başkanı’na 300 lira maaş şoku

AYDIN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Çetindoğan'ın, 29 yıldır başkanlığını yürüttüğü Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nın seçimini kaybetmesinin ardından yerine gelen başkanın maaşını 300 liraya düşürdüğü ortaya çıktı. Berberler Odası'nın yeni Başkanı Serhan Avşar, göreve para için gelmediğini belirterek, "Bu komik rakamı, birlik başkanı olmasaydı kendisi alır mıydı? Kendisi birlikten 42 kat fazla maaş alıyor" dedi.

Üye sayısı 500'ün üzerinde olan odaların başkanlarının 2 asgari ücret tutarında maaş aldığını belirten Avşar, "Maaşımı seçildikten sonra öğrendim ve çok şaşırdım. Biz maaş almasak da üyelerimize hizmet edeceğiz" dedi. Kararı odanın genel kurulunda aldıran Çetindoğan ise birlikten aldığı için odadan maaş almadığını, seçimi kaybedeceğini düşünmediği için oda başkanının maaşının sembolik olarak 300 lira olarak belirlendiğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE