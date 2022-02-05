İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyesi alacak.

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.