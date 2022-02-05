Zincir marketler cezaya doymadı

Vatandaşı fahiş fiyatlara karşı korumak için denetimlerini sıklaştıran Ticaret Bakanlığı, marketlerdeki indirim oyunlarını ifşa etmeye devam ediyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, zincir marketlerde oynanan indirim ve stok oyunlarını yine örnekleri ile deşifre etti. Bu kapsamda Şok'a 114 bin 326 lira, A101'e 125 bin 755, Carrefoursa'ya ise 11 bin 429 lira idari para cezası kesildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun 11 ocakta gerçekleştirdiği Kurul toplantısında alınan kararlar yayımlandı. Buna göre Kurul, aralarında büyük zincir marketlerin de yer aldığı birçok firmaya idari para cezası ve reklam durdurma cezaları uyguladı.

3 BÜYÜK MARKETE CEZA

Şok marketlerde bir markaya ait laktozsuz sütün 6.50 liradan indirimli olarak 5.75 liraya satıldığı, ancak Bakanlığa sunulan fiyat değişim tablosuna göre ürünün indirimden önceki fiyatının 5.90 lira olduğu tespit edildi. Bu kapsamda Şok'a Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 114 bin 326 lira idari para cezası kesildi.

İNDİRİM KANDIRMACASI

Kurul, A101'in ise iki adet alındığında 33.45 liradan fiyatlandırılması gereken bir markaya ait dondurmalardan iki, yine iki tane alındığında 32.05 lira fiyatlandırılması gereken dondurmalardan iki adet toplam dört adet dondurma alan ancak kampanyaya göre 65.50 lira ödemesi gerekirken, vatandaşlardan 93.60 lira tahsil edildiğini tespit etti. Reklam Kurulu bu tespit üzerine markete 114 bin 326 lira idari para cezası uyguladı. Kurul ayrıca fiyatı 44.95 liradan 21.95 liraya indirilerek satıldığı iddia edilen yarım kiloluk inek peyniri için ise markete 11 bin 429 lira idari para cezası kesti. Kurul indirim fiyatının gerçeği yansıtmadığını, kampanya ile olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi yaratıldığını belirledi.

STOK OYUNUNA AF YOK

KURUL Carrefoursa'da ise oynanan bir stok oyununu deşifre etti. Kurul bir telefon modelinin satışına ilişkin müşteriye önce onay mesajı gönderildiği, daha sonra ise siparişin iptal edildiğini tespit etti. Yapılan incelemede marketin, makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu ürünleri belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın satış yaptığını ancak daha sonrada siparişi iptal ederek tüketiciyi mağdur ettiğini belirledi. Bu kapsamda markete 11 bin 429 lira idari para cezası kesildi. Kurul ayrıca yine Carrefoursa'da 'Köy yumurtası tadında doğal lezzet' ifadelerine yer verilerek saılan ancak organik ya da köy yumurtası ibaresi etiketinde yer almayan ürünler için reklamların durdurulması kararı verdi.

■ BARIŞ ŞİMŞEK/ANKARA