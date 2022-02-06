AGROEXPO’nun yıldızı teknoloji firmaları oldu

Tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin en büyük fuarı olarak gösterilen AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda yerli imkanlarla geliştirilen Tarım 4.0 teknolojileri dikkati çekiyor. İzmir'de bu yıl 90 ülkeden 1050 firmanın katılımıyla 17'nci kez düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılıkta kullanılan yeni teknolojiler görücüye çıktı. Zirai insansız hava araçlarıyla tarımsal üretim ve takip yazılımlarının ilgi gördüğü fuarda dünya pazarına açılmaya hazırlanan yerli teknolojiler de tanıtılıyor. Bugün kapılarını kapatacak olan fuarı organize eden Orion Fuarcılık'ın Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan, teknolojik dönüşümün artık çiftçinin ana gündem maddelerinden biri olduğuna işaret etti.

ZİRAİ İNSANSIZ HAVA ARACI

Tan, fuarın ithal teknolojilerin yanı sıra yerli girişimlerin de iddiasını artırdığı bir platform haline geldiğini belirtti. Fuarda en çok ilgiyi zirai insansız hava araçlarının (ZİHA) gördüğünü, insansız tarım teknolojilerinin yakın gelecekte hızlı bir gelişim alanı bulacağına inandıklarını dile getiren Tan, şunları ifade etti:"Bu fuarları ilk açmaya başladığımız dönemde yabancı teknolojili ürünlerin yüzde 80 ağırlıkta olduğunu görüyorduk. Övünerek söylememiz gerekir ki bunların yüzde 80 yerli, yüzde 20 ithal ürünlere döndüğünü görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda bir, iki firmayı zor bulabildiğimiz Tarım 4.0 teknolojileri sektörü, bu yıl fuarımızda 30'u aşkın firma ile temsil ediliyor. Bu firmaların 20'den fazlası Türk girişimcilerin. Örneğin bir firmamız yeni nesil traktör motorunu tanıttı. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Yerli donanımlarda da önceden çoğu ithalatla karşılanan tedarikin yüzde 80-90 yerli malzemelere dönüştüğünü görüyoruz. Bu durum Türkiye'nin nerelere yükseldiğini ortaya koyuyor." Yerli ZİHA üretimi yapan Çeliker Teknoloji'nin Ar-Ge Müdürü Turhan Işık da üreticilerin bu teknolojiye ilgisinin memnuniyet verici olduğunu belirtti.