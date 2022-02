Vitamin pazarında yüzde 300’lük büyüme

VİTAMİN pazarı pandemide yüzde 300 büyürken 2021 yılında Türkiye'deki C vitamini pazarının hacmi yaklaşık 1.3 milyon kutuya ulaştı. Suda eriyen C vitaminlerine büyük rağbet var. Para Dergisi'nden Merve Yılmaz Gergin'in araştırmasına göre bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve hastalıklara karşı koruyucu özelliği olduğu düşüncesiyle herkes gıda takviyelerine yöneldi. Şirket yetkilileri, toplam satışlar içindeki büyük payıyla özellikle suda çözünen C vitamin satışlarına dikkat çekiyor. Yetkililer bu ürünün satışının daha da artmasını beklediklerini dile getiriyorlar. Vitabiotics Türkiye CEO'su Ayşen Dinçer, şirketin geçen yıla göre yüzde 32 büyüdüğünü söylüyor. Zade Vital Genel Müdürü Dr. Çağlan Kuruner ise 2021 yılında C vitamini pazarının yaklaşık 1,3 milyon kutuluk hacme ulaştığının tahmin edildiğini ifade etti.

