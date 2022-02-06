Yeni bin 110 kadro Resmi Gazete’de

Bazı bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara bin 110 yeni kadro ihdas edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Hakim ve Savcılar Kurulu ve Orman Genel Müdürlüğü bünyesine bin 110 kişilik yeni kadro ihdas edildi. Kurum ve kuruluşlara ihdas edilen kadro sayıları şöyle: Adalet Bakanlığı'na 432, Ticaret Bakanlığı'na 500, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na 50, Türkiye Adalet Akademisi'ne 6, Hakim ve Savcılar Kurulu'na 83, Orman Genel Müdürlüğü'ne 39.

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