2. el aracın çalıntı olup olmadığına bakılmalı

İkinci el araç satın alırken iyi bir fiyat araştırması yapmak ve bilgileri güvenilir kaynaklardan edinmek büyük önem taşıyor. VavaCars Pazarlama Direktörü Alper Karaer, Para Dergisi'ne ikinci el araç almanın püf noktalarını anlattı. Karaer, "Aracın çalıntı olup olmaması ilk dikkat edilmesi gereken konu olarak öne çıkıyor. Kesinlikle tanımadığınız, bilmediğiniz kişilerle araç alım-satımı yapmamak gerekiyor. Özellikle güvenliğiniz için kurumsal yerlerin tercih edilmesi çok önemli. Aksi halde sadece paranız yanmaz bir de hiç ilginiz olmayan durumlarla veya suçlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ruhsat ve şasi numaraları kontrol edilmeli. Aracın hasarlı olup olmadığının da mutlaka resmi kayıtlar üzerinden incelenmesi gerekir. Sahte ilanlara da dikkat" dedi.