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Haberler Ekonomi Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak! Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak! Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada 12 bin 933 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Bakanlık bünyesinde çalışmak isteyenler başvuru şartlarını araştırıyor. Peki Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Başvuru nereden nasıl yapılıyor? İşte detaylar...

07.02.2022, 12:02

Adalet Bakanlığı 12 bin 933 personel alımı yapacak! Başvurular nereden ve nasıl yapılıyor?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 bin 933 personel alımı yapılacağı belirtildi. Bakan Bozdağ tarafından yapılan paylaşım sonrası başvuru ile ilgili detaylar da araştırılmaya başlandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alım şartları neler? Başvurular ne zaman ve nereden yapılacak? İşte tüm merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIM ŞARTLARI NELER?
Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığına 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığına 187 sözleşmeli personel alınacak.

Bakan Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığı'na 2022 yılında 12 bin 933 personel alımı yapılacaktır. Yasal izinler alındıktan sonra ilana çıkılacaktır. Alım sürecini hızlandırmak için konuyu bizzat takip ediyorum" dedi.

Bekir Bozdağ'ın paylaşımına göre, Personel Genel Müdürlüğü'ne 6 bin 683, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne 5 bin 563, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı'na 500, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na 187 sözleşmeli personel alınacak.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.