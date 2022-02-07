Hileli boşanmada gelir ve aylık kesiliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıklarının kesildiğini belirtti.

KONU MECLİS GÜNDEMİNDE

Ölüm aylığı almak için anlaşmalı boşanma yapıp, aynı evde yaşamayı sürdüren çiftlerin aylıkları kesildiği gibi, para cezasına da çarptırılabiliyor. 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren hangi nedenle olursa olsun, eylemli şekilde birlikte yaşadıkları tespit edilmiş olan çiftlerin aylıkları kesiliyor. Hileli boşanma konusu Meclis'in de gündemine taşındı. Bakan Bilgin, bu konuda yöneltilen soru önergesine verdiği yanıtta, 5510 sayılı Kanunu'nun 56. Maddesinin son fıkrasına göre "Eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir" hükmünü anımsattı. Bakan Bilgin, "Bu hüküm gereğince SGK iletilen ihbar, şikâyetler ile boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı şüphesi ortaya çıkan kişilere yönelik denetimler, yapılan tüm işlemler yasal çerçevede yürütülüyor" diye konuştu.

EVLERE ZİYARET YAPILIYOR

SGK denetmenleri gelen şikâyetler üzerine evleri ziyaret ederek anlaşmalı boşanmaları yerinde tespit ederek aylıkları kesiyor. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da, boşandığı halde eşiyle yaşamaya devam edenlerin aylıklarının kesilmesi yönünde karar verirken, SGK'nın denetmen raporuyla yetim ve dul aylığını aylığı kesebileceğine hükmetti. Kararda "fiilen birlikte yaşamanın" tespit edilmesinde ikamet adresinin önemli bir belirleyici olduğu vurgulanıyor.



EŞLER ARASI YAŞ FARKI

SSK, Bağ-Kur sigortalılarında dul aylığı bağlanmasında yaş farkının bir etkisi bulunmuyor. Emekli Sandığı'na göre karı ya da koca eşinden 30 yaş veya daha büyükse ölüm durumunda eşe yarı nispetinde aylık bağlanıyor. Ancak evlilik akdi en az 10 yıl önce yapılmış ve çocukları olmuşsa indirim olmuyor. Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında da aynı hüküm uygulanıyor. Yaş farkı 30'dan büyük, evlilik 10 yıldan az sürdüyse ve çocuk yoksa yarım dul aylığı bağlanıyor.

HAZAL ATEŞ