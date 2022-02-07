İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 10 öğretim elemanı alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurular İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı'na şahsen veya posta ile yapılacak.

İlanda, "Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İlgili Yönetmelikte belirtilen genel şartlar ile unvanlara ilişkin özel şartlara ve 657 sayılı Yasa'nın 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların İstanbul Yeni yüzyıl Üniversitesi Maltepe Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi, Cevizlibağ / Zeytinburnu / İstanbul adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra yapılan, posta ile yapılan ve eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.