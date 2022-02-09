Motorlu kuryeler haklarının peşinde

TÜM Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Çağdaş Yavuz, salgında artan taleple ortaya çıkan 'esnaf kurye' modelinde şartların iyileştirilmesini istediklerini belirterek, "Esnaf kurye kaza yaptığı ya da hastalandığında sorumluluk şirkette olmalı" dedi.

Yavuz, "Geçen yıl 80 bine yakın kaza olmuş, bir kısmı ölümle sonuçlanmış, bazı kuryelerimiz ağır yaralanmış, bazıları uzuv kaybı yaşamış. Bir kurye günde 30 paket taşırken, şu an 60 paket dağıtıyor. Artık bu haklar bir sözleşmeye bağlanmalı" dedi.