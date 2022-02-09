Pasaport Pizza’dan 200. şube Çeşme’ye

Gıda sektörünün güçlü ismi Pasaport Pizza, 200. şubesini Çeşme'de açtı. Türkiye'nin en büyük yerli ve milli markası olduklarını söyleyen Genel Müdür Mükremin Özdemir, "Büyük bir gurur. 200. şubenin İzmir'de olması ayrıca anlamlı. 100. şubeyi de 4 yıl önce Karşıyaka'da açmıştık. Elimizde makasla geziyoruz. Türkiye genelinde 62 ildeyiz. İzmir'deki restoran sayımız 20'ye çıktı. Haftanın 7 günü 10.00'dan gece 24.00'e kadar, yazın da gece 04.00'e kadar açık olacak. Haftaya Balıkesir Burhaniye'de yeni şubemizi açacağız. Yılsonuna kadar 40-50 civarında yeni bayi açmayı düşünüyoruz. Şu anda süren 15 inşaat var. Yakında hizmete açacağız" dedi.

HEDEFİMİZ YURTDIŞI

Böyle bir zamanda bayi olmak isteyenlerin kendilerini çok mutlu ettiğini kaydeden Özdemir, "Pasaport Pizza'da bayi sistemimizle birlikte bir ruh oluşturduk. Kooperatif mantığıyla çalışıyoruz, aile gibiyiz. Yurtdışından da talepler geliyor ancak kendimizi hazır hissetmiyoruz. Pandemi olmasaydı İngiltere'ye açılacaktık. Orada önemli ölçüde Türk pizzacı var. Birçoğuyla irtibat halindeyiz. Avrupa'da Türkler bu sektörde çok başarılı. Onları bir kooperatif çatısı altında topladığımızda, müthiş bir güç oluşturabiliriz" diye konuştu. ■ ERCAN AKGÜN