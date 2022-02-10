İzmir’in en lüks dairesi 25 milyona satıldı

AVCILAR İnşaat, son projesi Avcılar Lusso Bornova ile hayata değer katan yeni bir yaşam çağını başlattı. Projenin İzmir'de en büyük ve en lüks dairesi sahibine kavuştu. 9 oda ve 2 salonu olan 1000 metrekarelik daire, Türk kökenli İtalyan bir iş insanına 25 milyon liraya satıldı. Dairede cep sineması, 10 kişilik özel jakuzi ile devasa saunası, kişiye özel fitness salonu, barbekü odası ve ultra geniş bir teras bulunuyor. Projede helikopter pisti de yer alıyor.

Avcılar Başkanı İdris Avcı, bu proje ile rezidans yaşamına, mega lüks konforu eklediklerini söyledi. Avcı, "Projemiz gösterişli olduğu kadar insana, doğaya saygıyı; göz kamaştırıcı olması kadar da hayata anlam katan yaşam biçimini ifade ediyor" dedi.