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Haberler Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 14 personel alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 14 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi 14 akademik personel alacak.

11.02.2022, 09:20

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 14 personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 10.02.2022 - 24.02.2022 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir." dendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...