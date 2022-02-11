Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Ekonomik manifesto etkisini gösterdi

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "20 Aralık 2021 Türkiye için önemli günlerden biriydi, tarihe geçen bir gün oldu, ekonomik manifesto açıklandı ve etkisini gösterdi" dedi.

BAKAN NEBATİ: 10 MİLYAR DOLARI AŞAN BİR DÖVİZ BOZUMU VAR

Bakan Nebati, "Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında soruları yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Önce bireyseller, sonra tüzeller, son ve en önemli ayağı da vergi istisnası ile 31 Aralık'a kadar kur farklarını istisna etme imkanı sağladık, günlük girişler hızlı bir şekilde dövizi de tetikledi. Kur korumalı TL mevduatta (KKM) dövizden dönüşlerin payı %49'a yükseldi. 10 milyar doları aşan bir döviz bozumu ve ona yakın bir TL girişi oldu. KKM dün akşam itibarıyla 340 milyar TL'ye yaklaştı.

Tutar 10 milyar doları aştı, TCMB imkanlarını genişletmesi ve kurların stabilizasyonu açısından gündemimizde kalmaya devam ediyor, çıkış için optimal noktaya bakılır.

Enflasyon yükselişi, lojistik, ulaşım, taşımadaki problemlerin getirdiği yükle ABD'de %7,5, Avrupa'da %5 üzerinde, enflasyon dünyanın temel problemlerinden biri.

1973 krizi sonrasında aynı şeyler yaşandı, enflasyon yükseldi ve özellikle batı ülkeleri ciddi bir şekilde müdahalede bulundular, önce durgunluk ve resesyona gidecek bir durum yaşandı.

Döviz kurlarındaki fiyatlama bir sonraki adımla yapıldı, spekülatif işlemler yapıldı, yaşanan kur atağı enflasyon üzerinde etkili oldu, bizde temel ayaklar kur ve enflasyondur. Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz. Enflasyon üzerimizde yük. Enflasyon bir süre mevcut seviyelerde devam edecek, yaz aylarında gevşeme bekliyoruz.

Yıl onu enflasyon beklentimiz %24 civarında. Mayıs 2023'te tek haneli enflasyona ineceğiz.

Yarın açıklayacağımız paket ile üzerimizdeki yüklerle ilgili atacağımız adımlarla herkesin işbirliği ile bu psikolojiyi tersine çevirmek gayretindeyiz. Türkiye'de altın bir gerçek, Londra'da da bu soruyu sordular, bizde düğünde altın takıyoruz, adım başı kuyumcu vardır, bu altın yastık altında duruyor, ekonomiye kazandırılması noktasında adımları genişletelim. Yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılması noktasında paydaşları daha etkin hale getirelim.