İndirim kampanyasıyla yanıltanlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, tüketiciyi aldatan reklamlara 6 milyon 923 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Dönemsel olarak 'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma İndirimleri' gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamlarına yönelik 20 dosyaya ilişkin 3.7 milyon lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

202 DOSYA TEK TEK İNCELENDİ

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, 318'inci toplantısını video konferans yoluyla gerçekleştirdi. Toplantı sonucu kurul üyeleri, 202 dosya hakkında değerlendirmede bulundu. Kurul tarafından çeşitli sektörlere ilişkin karara bağlanan 200 dosyadan 186'sının mevzuata aykırı olduğu değerlendirilirken 14 dosyaya ilişkin tanıtımların mevzuata aykırı olmadığına karar verildi. Mevzuata aykırı bulunan dosyalardan 128'inde durdurma cezası, 58'inde ise 6 milyon 923 bin 147 lira idari para cezası uygulandı. 2 dosyanın ise ertelenmesine karar verildi.

'ŞAHANE CUMA'DA ALDATMACA

Dosyalar içinde Reklam Kurulu çalışmaları kapsamında hassasiyetle ele alınan ve dönemsel olarak 'Efsane Cuma', 'Şahane Cuma İndirimleri' gibi adlarla yapılan indirimli satış reklamları da yer aldı. Söz konusu 55 dosyadan 2'si mevzuata aykırı bulunmazken 33 dosyada durdurma cezası, 20 dosyada da 3 milyon 658 bin 448 lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.