Altını yastık altından çıkarma formülü tamam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Nebati, yastıkaltı altınların ekonomiye nasıl kazandırılacağını açıkladı. Vatandaşlar fiziki altın tasarruflarını güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecek. Nebati, 1 Mart'tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 1500'ü aşkın kuyumcunun katılacağı çalışmaların başladığını açıkladı. 60 milyarlık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Bakan, "Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı" dedi. 'Enflasyon İle Mücadele Timi' oluşturacaklarını söyleyen Nebati, döviz kurlarının enflasyona etkisinin azaltılacağını belirterek şöyle konuştu:

MARTTAN İTİBAREN

Vatandaşlarımız fiziki altın tasarruflarını kolay ve güvenli şekilde kuyumcular ve bankalar aracılığıyla finansal sisteme teslim edecekler. Talep etmeleri halinde fiziki olarak da geri alabilecekler. Altın depo ve katılım hesaplarına fiziki altınlarını rahatlıkla yatırabilecekleri gibi altınlarının karşılığı olan TL tutarları ile altın dönüşümlü mevduat ve katılım hesabı açarak değer korumasından faydalanacaklar. Fiziki altın teslim noktaları bankalar, platformlar ve kuyumcular olacak. Mart'tan itibaren ve yıl sonuna en az 10 bin kuyumcunun devreye alındığı bir sistemi paydaşlarımızla yerine getireceğiz. Altın depo hesapları, altın katılım hesapları, çeyrek hesap, altın dönüşümlü TL mevduat hesabı, altın alım-satım işlemleri ve transfer sistemleri Takasbank'la yürümüş olacak.

Paydaşlarımız olan katılım bankalarımız Emlak Katılım, Vakıf, Ziraat, Türkiye Finans, Kuveyt Türk ve Albaraka bu işin önde gidenleri olacak. Vatandaş mevcut ziynet altınını teslim edecek. Katılım bankaları, kamu mevduat bankaları bu işleyişteki en önemli adım olacak.

60 MİLYARLIK 3 YENİ PAKET

Türkiye ekonomi modelinin gereklerini yerine getirecek dağıtım sistemini çok iyi kurmamız lazım. Bunlardan birisi kefalet sistemi, yani KGF. Bununla biz üreticilerimizin, imalatçılarımızın ve ilgili tüm kesimlerin faydalanabileceği ilk paketimizi açıklamak istiyorum. Dengeli ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlanması, yüksek katma değerli yatırımların gerçekleştirilmesi ve cari dengeyi sağlaması, kalkınma planlarındaki öncelikli sektörlerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve dengeli görünüm bununla sağlanacak. 60 milyarlık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bitince başlayacak paketlerin ilk adımı. Yeter ki üretin. Yeter ki yatırım yapın. Yeter ki bu ülkeye katma değer sağlayacak adımları atın.

24 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Yatırım destek paketimizle 25 milyar liralık bir destek ve yatırım kredileri için azami 24 ay ödemesiz dönem, azami 96 ay vade, KOBİ ve KOBİ dışı alanlara dağıtıyoruz. Teknoloji üreten 1.25 kat kefalet limiti, yatırıma bağlı işletme kredileri için 6 ay ödemesiz dönem, 30 ay vade ve kâr payı oranı da 0.24 sabit TL referans için + yüzde 124 ay üzeri sabit TL referans için yüzde + 2. Bankalar için 0-24 ay değişken TL referans yüzde +1, 24 aynı üzeri TL referans üzeri + yüzde 2. Orta yüksek sektör firmaları önceliklendirilerek kefalet limitleri yüzde 25 artı olarak uygulanacak.

BÜYÜK FİRMALARA 100 MİLYON

Her bir KOBİ için maksimum kredi limiti 25 milyon, büyük firmalar için 100 milyon lira olacak. İhracat destek paketimiz azami 6 ay ödemesiz dönem, 18 ay vade, ihracat sektöründe faaliyet gösterenler, ihracat potansiyeli olan KOBİ'ler bu imkândan faydalanacaklar. Kâr payı da sabit olarak TL referans +yüzde 1, faiz oranı da değişken TL referans + yüzde 1 olarak uygulanacaktır. İşletme harcamaları destek paketimiz 6 ay geri ödemesiz dönem, 24 ay vade, 12 ay kullandırım süresi, KOBİ ve KOBİ dışı nakit kullandırım. TL referans yüzde 1, değişken TL referans + yüzde 2 olarak uygulanacak.