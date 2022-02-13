Deri sektörü Mart’ta İzmir’de buluşuyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 16-19 Mart tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenecek Leather&More- 4. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı'nın değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Soyer, "Sizler büyürseniz, daha çok üretir, ihracat yaparsanız bu şehrin refahının artacağını biliyoruz. Yanınızdayız, yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi. İzmir Marina Nefes Restoran'daki toplantıya Ege İhracatçı Birlikleri Deri ve Deri Mamülleri İhracatçı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Ege Bölgesi Sanayi Odası Deri İşleme ve Deri Ürünleri Sanayi Meslek Komitesi üyesi ve İzmir Serbest Bölgesi Başkanı Eyüp Sevimli, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve deri sektörü temsilcileri katıldı.