Gıdada KDV indirimi etiketlere yansıyacak

Temel gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren karar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, "Ekli 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Deger Vergisi Kanununun 28. maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

EGE'DE START VERİLDİ

Bugünden itibaren geçerli olacak indirimlerde, KDV oranı yüzde 1'e düşürülen gıda maddeleri de belirlendi. Ege Bölgesi'ndeki 327 marketi bünyesinde barındıran Ege Perakendeciler Derneği (Ege PERDER) Başkanı Feyzi Başdaş, temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi kararının ardından hızlı bir çalışma başlattıklarını, bugünden itibaren üye marketlere gelen tüketicilerin yeni fiyat düzenlemesinden yararlanacağını söyledi. Feyzi Başdaş, Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı Türkiye Ekonomi Modeli ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı KDV oranındaki indirim açıklamasını sevindirici bulduklarını belirtti. Harcamaların yüzde 60 ila 80'ini gıdanın oluşturduğunu söyleyen Başdaş, "Herkesin kesesine yüzde 7 katkı sağlayacak" diye konuştu.