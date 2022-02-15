Başkan Erdoğan uyardı, markette etiketler değişti

Türkiye, enflasyon canavarına gıda ürünlerine KDV indirimi getirilmesiyle bir tokat daha attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürüldüğünü açıklamasının ardandan gözler dün zincir marketlerin etiketlerindeydi. Hemen hemen bütün zincir marketler, yüzde 7'lik indirimi fiyatlarına yansıtacaklarını açıklarken Yeni Asır, dün marketleri gezdi ve fiyat etiketlerinin değiştirilmeye başlandığını gözlemledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "KDV Sistemini Sadeleştirme Programı" kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini duyurmuştu. Başkan Erdoğan'ın dün yaptığı uyarının ardından etiketler değiştirildi, fiyatlar aşağı çekildi. Zincir marketler de arka arkaya yaptıkları açıklamalarla KDV indirimini 20 binin üzerinde ürüne yansıttıklarını ve ilave olarak aile bütçesine katkı amaçlı kampanyalar düzenleyeceklerini duyurdu.

GÜN BOYU ÇALIŞMA SÜRDÜ

Söz konusu düzenlemeyle su, çay, şeker, tuz, sıvı ve katı yağlar, kırmızı et, beyaz et, balık, süt, yoğurt, peynir ve zeytin gibi ürünler başta olmak üzere kuru yemiş, bakliyat, sebze ve meyve, çikolata, lokum, bisküvi, kraker ve gofret gibi atıştırmalıklarda KDV oranı yüzde 1'e düşürülmüştü. KDV indirim uygulaması, tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de başlarken, marketlerde indirimlerin etiketlere yansıtılması için çalışmalar dün gün boyunca sürdü. Yeni Asır da dün İzmir'deki marketleri gezerek etiketlerdeki fiyat düşüşlerini yerinde inceledi. Söz konusu ürünlerde indirimlere başlandı.

Buna karşın değiştirilmemiş etiketler olsa dahi merkezi sistem sayesinde market kasalarında söz konusu ürünlerin KDV'si yüzde 1 olarak uygulanıyor. Perakendeciler, indirimin Başkan Erdoğan tarafından 2 gün önce açıklanmasından bu yana müşterilerin değişimleri sorduğunu ve bugün KDV indiriminin fiyatlara yansıtıldığını görmekten memnun olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLAR TAKİP ETSİN

Bu arada İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de başta metropol ilçeler olmak üzere İzmir'deki marketlerde fiyat indirimlerinin yapılıp yapılmadığını denetledi. İzmir Ticaret İl Müdürü Şahin Ersü "Şu anda 30'a yakın ekibimiz öncelikle metropol ilçelerde denetimlere başladı. Önümüzdeki günlerde denetimler daha da artarak, sıkılaşacak. Öncelikle marketlerde KDV indirimi yapılan temel gıda maddelerindeki fiyat değişikliklerinin yazar kasalarda sistem üzerinden online olarak yapılıp, yapılmadığını kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımız da kesinlikle aldıkları ürünlerin etiketlerinin tarihlerine baksınlar. KDV indiriminin sağlanıp, sağlanmadığı konusunda bilgi sahibiyseler kontrol edip, bizlere bu konuda ihbarda bulunarak yardımcı olabilirler" diye konuştu. İl Müdürü Ersü, yüzde 7'lik KDV indirimini fiyat etiketlerine yansıtmayanlar hakkında da ayrıca yasal işlem yapılacağını bildirdi.

METİN BURMALI