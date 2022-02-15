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Haberler Ekonomi OGS kaldırılıyor HGS devam edecek

OGS kaldırılıyor HGS devam edecek

15.2.2022

OGS kaldırılıyor HGS devam edecek
KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, 31 Mart'tan itibaren Otomatik Geçiş Sisteminin (OGS) kaldırılarak, otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin sadece Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) üzerinden tahsil edileceğini duyurdu. Karayolları'nın açıklamasında ücret toplamada iki sistemin olmasının, otoyol kullanıcıları yönünden gişelerden geçişlerde karışıklıklara neden olduğuna işaret edilerek, "Dönüştürme işlemleri aşamasında ve sonrasında kullanıcılar otoyol geçişlerini rahatlıkla yapabilecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir" denildi.