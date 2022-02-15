Zeytinyağında KDV sevinci

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytinyağında yüzde 7'lik KDV indirimiyle hem üreticinin hem tüketicinin hem de devletin kazanacağını söyledi. Alhat, "Kişi başı 1.4 kilogram seviyesine düşen tüketim tekrar artacak. Artan talep nedeniyle üretim de artacak, kayıtdışı azalacağı için devlet de kazanacak" dedi. Alhat, haftabaşından itibaren zeytinyağı perakende raf fiyatlarında düşüş beklediklerini söyledi.

Başkan Erdoğan'ın aralarında zeytinyağın da olduğu temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indirdiklerini açıklaması zeytinyağı sektöründe sevinçle karşılandı.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alhat, 9 yıldır zeytine prim desteği ve zeytinyağında KDV indirimi için lobi çalışması yürüttüklerini hatırlatarak "Çiftçimiz, dünyanın en kaliteli zeytinini, zeytinyağını üretiyor. Sürdürülebilir üretim için destek şart. Bu çalışmalar kapsamında 2019 yılında sofralık zeytine prim desteğini aldık, zeytinyağında da KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini tüm platformlarda dile getiriyorduk çok şükür bu da oldu" dedi.

HAKSIZ REKABET VAR

Girdi maliyetlerindeki yükselişlere rağmen sektör temsilcilerinin, enflasyonla mücadelede üstlerine düşen görevi fazlasıyla yaptığına dikkat çeken Alhat, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Sektörümüzü yalnız bırakmadı. Yüzde 7'lik indirimden hem üretici hem tüketici karlı çıkacak." Borsa olarak üreticinin tüm sorunlarını ilgili makamlara taşımaktan vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Alhat "Diğer bitkisel yağların ithalatında yüzde 30 civarında gümrük vergisinden feragat edilirken yüzde yüz yerli zeytinyağında bu durum haksız rekabete neden oluyor. Sıra bunda. Zeytinyağı sektörü yüzde 30 oranında desteklenirse, bu çiftçi dağa taşa zeytin diker" ifadelerini kullandı.