3600 ek göstergede süreç hızlandı: İlk toplantı bugün

HÜKÜMET ve Memur-Sen, 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak. Yüz binlerce kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde süreç hızlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda yürüttüğü düzenleme, şekillenmeye başladı. Memur maaşlarına, emekli aylıklarına ve emekli ikramiyelerine etki edecek düzenlemenin görüşüleceği ilk değerlendirme toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında ve Bakanlığın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

MAYIS'TA MECLİS'E GELECEK

TOPLANTIYA, Memur-Sen yönetiminin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri katılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesine dair sunumun yapılacağı toplantıda, Memur-Sen'in görüşlerinin de alınması bekleniyor. Bakan Bilgin, daha önce yaptığı açıklamada, 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine geleceğini söylemişti.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın, emekli ikramiyelerinde 30 bin lira civarında ciddi bir iyileştirme sağlayacak düzenlemenin kamu görevlileri açısından büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Yalçın, "Emekli aylıklarında iyileşme sağlayacak. Teknik hizmetlerden genel idari hizmetlere, sağlık hizmetlerinden diğer alanlara kadar kamu görevlilerinin içinde bulunabileceği bir süreç yönetimi arzuluyoruz. Bakanlığın ön hazırlığı var, bunu görerek adaletli çalışma çıkarmak için masaya oturacağız" dedi. ■ HAZAL ATEŞ