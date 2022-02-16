İzmir’de ekmeğe zam hazırlığı

İZMİR'DE 2,5 liradan satılan 230 gram ekmek, 23 Şubat'ta yapılacak İzmir Ticaret Odası meclis toplantısında gündeme gelecek zam teklifinin kabul edilmesiyle 210 gram olarak 3 liradan satılacak. İZTO Ekmek ve Unlu Mamuller Komitesi Başkanı Yakup Demir, ekmeğin 3 lira olmasını talep ettikleri günden bu yana poşet, maya, elektrik ve akaryakıta ciddi zam geldiğini, girdi fiyatlarında artışın devam etmesi halinde, ileri bir tarihte yeni bir güncellemeye gidebileceklerini söyledi.

Komite Başkanı Demir, ekmeğin gramajını 20 gram azaltıp fiyatını 50 kuruş artırarak orta yolu bulduklarını söyledi. Demir, bu kararın alınmasından sonra poşet, maya, akaryakıt ve elektriğe çok büyük zamlar geldiğini, ancak fırıncı esnafının bu zamları fiyata ekstra yansıtmayacağını bildirdi. İzmir Ticaret Odası'nın alacağı kararın ardından, İzmir Fırıncılar Odası'nın da aynı gramaj ve fiyattan satış kararı alması bekleniyor.