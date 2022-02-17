Mum üretip işinin patronu oldu

MANISA'DA işsiz kaldığı ve çaresiz olduğunu düşündüğü sırada yaktığı mumdan esinlenerek girişimcilik serüveninde ilk adımını atan Eylül Yüksel (26), ürettiği mumlar ve mumdan üretip sattığı hediyelik eşyalarla ekonomik özgürlüğüne kavuştu.

INTERNETTE SATIYOR

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Eylül Yüksel, sahibi olduğu Fuerte Luz markasıyla her yere ürünlerini gönderiyor.

İnternet sitesini kurarak evde mumdan ürettiği ürünleri online platformda satan Yüksel, "Kafamda mum üretme fikri oluşunca koltuğumu ve kemanımı sattım. Sosyal medyadan hikayemi paylaştım. İzmir'den malzeme alıp mum üretimine başladım. Genç bir girişimciyim, ürün çeşidini artıracağım. Şu anda tütsü grubumuz var. Bunların hepsi kendi evimde yaptığım şeyler. Bu süreçte abim, annem ve arkadaşlarım en büyük destekçilerim oldu. En az 3 kadına istihdam sağlamak istiyorum" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK