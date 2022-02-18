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Haberler Ekonomi Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu

18.2.2022

Merkez Bankası politika faizini yüzde 14’te sabit tuttu
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 14'te sabit bıraktı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplanan PPK tarafından yapılan duyuruda, salgında yeni varyantlar ve artan jeopolitik risklerin, küresel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu ve belirsizliklerin artmasına yol açtığı belirtildi. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vermesinin öngörüldüğü bildirilen duyuruda, "TCMB enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" denildi.