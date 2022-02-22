İklim kanunu 100 yılı şekillendirecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası, Bakan Murat Kurum'un iklim elçisi üniversitelilerle bir araya geldiği Gençlik Oturumu'yla başladı. Bakanı Kurum, hazırlıkları sürdürülen İklim Kanunu'nun Türkiye'nin önündeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağına inandıklarını bildirdi. Kurum, "Dünyanın önünde, çok kritik bir eşik var. O da küresel ısınmayı 1,5 derece sınırında tutabilmektir. 1,5 derece hedefi için küresel emisyonların 2030'da yüzde 45 azaltılması, 2050'de ise net sıfıra ulaşması gerekiyor" diye konuştu.