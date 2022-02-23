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Haberler Ekonomi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 75 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 8 Nisan 2022 olarak duyuruldu.

23.02.2022, 10:05

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı 75 Zabıta Memuru istihdam edecek

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, "Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...