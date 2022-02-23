İnşaat malzemelerinde KDV indirilmeli

Temel gıda ürünlerinde KDV oranlarının yüzde 8'den 1'e indirilmesinin ardından inşaat sektöründe beklentiler arttı. MMMT Demir firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Küçükdoğan, inşaat malzemelerinde uygulanan yüzde 18 KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi kararını beklediklerini belirterek, "Bu indirimle zon zamanlarda büyük düşüş içinde olan konut fiyatları düşecektir. Bu sayede piyasalarda büyük hareketlilik yaşanacaktır. Yeni yapılacak konutlarda yüzde 18 olan KDV'nin yüzde 1'e çekilmesi fiyatları aşağı çeker. Ancak indirim yapılırsa fiyatları sıkı şekilde denetlenmeli" diye konuştu.

PİYASA CANLANIR

Temel girdilerdeki fiyat artışları sektörlerde destek taleplerini artırırken, gözler inşaat sektörüne çevrilmiş durumda. MMMT Yönetim Kurulu Üyesi Küçükdoğan, "Demir ve çimento gibi ana inşaat malzemelerinde yüzde 18 olan KDV'nin düşürülmesiyle sektör rahat nefes alacak" ifadelerini kullandı.