‘Sucuk işinde kimse bizimle yarışamaz’

Afyonkarahisar ve Kayseri arasında kaliteli sucuk üretimi konusunda yaşanan rekabet kızışırken, İzmir Tire'de 222 yıldır sucuk imalatı yapan ve soyisimleri dahi Kasap olan ailenin dördüncü kuşağı Alper Kasap, sektörde iddialı olduklarına vurgu yaparak kavgaya yeni bir boyut kazandırdı. Ege Fermente Sucukları firmasının sahibi Alper Kasap, ne Kayseri, ne de Afyonkarahisar sucuğunun, 4 kuşaktır özel formülle ürettikleri Ege Tire sucuklarının lezzet ve kalitesine yaklaşmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

REKABETE DAMGA VURDU

Ege Fermente Sucukları'nın sahibi Alper Kasap, sucuğa kendine has lezzetini veren özel formülü yıllardır sır olarak saklıyor. Dededen gelen özel baharat karışımı formülü oğlu Ali Baran'a aktaracağını belirten Kasap "Bu lezzeti kuşaklar boyu sürdürmekte kararlıyız" dedi. Afyonkahisar ve Kayseri kentlerinin günlerdir süren hangi il daha iyi sucuk yapıyor kavgasına İzmirli genç iş insanı Alper Kasap'ın açıklamaları damga vurdu. Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'ın Afyon sucuğu ile ilgili sözlerine sert yanıt vermesi sucuk savaşını alevlendirdi. Afyon sucuğunun dünyada kendini kanıtlamış tescilli bir marka olduğunu belirten Yörük, Kayseri sucuğunun Afyon ile aynı ligde dahi olmadığını kaydetti. Bağlamış ise Yörük'ün yorumlarının ciddiye alınacak bir tarafı bulunmadığını söyledi.

MENDERES'İN DESTEĞİYLE

Bulgaristan'nın Ruscuk kentinde büyük baş hayvan tüccarlığı, kasaplık ve fermente sucuk imalatı yapan atalarının 1950'de dönemin Başbakanı Adnan Menderes'in girişimiyle Türkiye'ye göç ettiğini anlatan Alper Kasap Yeni Asır'a, "Büyük dedemiz İsmail Kasap, EGE markamızı 1966 yılında tescil ettirdi. Dedemiz Ahmet Kasap ve kalitemizin mimarı, formülü yaratıp bana öğreten ustamız babamız Ali Kasap'tan sonra 4. kuşak temsilcisi olarak kaliteli fermente sucuk imalatına devam ediyorum. İşimiz, gücümüz, hayatımız fermente sucuk imalatı. 1989 yılında babam Ali Kasap'ın sucuk imalathanesinde önlüğümü giyip iş hayatına atıldım. Müşterilerimizin beğenisi ve mennuniyetleri Kasap ailesi olarak en büyük kazancımız" dedi.

DÜNYADA ÖRNEĞİMİZ YOK

Dededen toruna yüzyıllarca aynı işte ustalaştıklarını vurgulayan Alper Kasap, "Sucuklarımızın lezzeti Afyon ve Kayseri sucuklarının hep önünde. Bu konuda iddialıyız. Dünyada 200 yılı aşkın süredir tek işi sucuk üreten başka bir aile yoktur. Fermente sucuklarımızın ana özelliği sarımsaksız olmasıdır. Elbette sarımsaklı ürünümüz de var. Az acılı sarımsaklı sucuk imalatımızın yanı sıra antrikrot sucuk, biftek kangal sucuk ve yine dana biftek etinden Osmanlı Göden sucuğumuz da mevcut. Ama klasik sucuk üretiminde isteyen hangi il olursa olsun İzmir Tire olarak yarışmaya her ortamda hazırız" diye konuştu. İş insanı Alper Kasap formülü yakın gelecekte oğlu Ali Baran'a aktaracağını ifade etti.

İŞİN SIRRI BAHARATTA

İMALAT aşamasında, Türkiye'nin ve dünyanın en kaliteli baharatlarını kullandıklarını anlatan Alper Kasap, "Yüzde yüz dana etinden harmanlanan karışıma, dedem İsmail'den rahmetli babam Ali Kasap'a geçen özel baharat formülünü ekliyoruz. Bu aşamada bana fabrikadaki ustabaşı yardımcı oluyor. Tüm işçiler imalat bölümünden dışarıya alınıyor. Hazırladığım baharat karışımını tüm piyasadaki ürünlerimizde ayrı ayrı kullanıyoruz. Ustabaşım bile formülün sırrını bilmiyor" dedi.

FATİH ŞENDİL