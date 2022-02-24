Faizsiz ev alanların mağduriyeti gideriliyor

AK Parti'nin üzerinde çalıştığı yeni yasa teklifi ile faizsiz konut sahibi yapan evim şirketlerindeki mağduriyetler giderilecek. Bankalarda unutulan paraların vatandaşlara iadesinin yolu açılacak. AK Parti, ekonomi başta olmak üzere bazı önemli konuları içeren yeni bir torba yasa teklifi hazırlıklarına hız verdi. Kısa sürede TBMM Başkanlığına sunulması beklenen teklifte yer alacak bazı düzenlemeler şöyle:

TMSF DÜZENLEMELERİ

FAİZSİZ ev yapan, kamuoyunda "evim" olarak bilinen şirketlere belli kriterler getirilmişti. Bu düzenlemeden sonra bir çok evim şirketi koşulları yerine getiremedi. 46 bine yakın da mağdur vatandaş oluştu. Teklifte bunlar ile ilgili de düzenleme yer alacak. Kriterleri sağlayamayan şirketteki vatandaş, yoluna büyük bir şirketi tercih ederek devam edebilecek. Bu durumda yeni bir sözleşme yapılacak. Bu sözleşmede, üyenin şimdiye kadar ödediği bölüm TMSF aracılığıyla eski şirketinden alınacak. Eğer alınamıyorsa borcu TMSF karşılayacak ve daha sonra eski şirketten para tahsis edilecek. Vatandaşlar isterlerse sistemden de çıkabilecek. Bu durumda o güne kadar yatırdığı parayı TMSF ödeyecek. Yapılacak düzenleme ile vatandaşlara 10 yıl hiç işlem yapılmayan hesaplarındaki paralarını geri alma hakkı verilecek.

TMSF'YE yönelik bazı düzenlemelerin de teklifte yer alması bekleniyor. Mevduatların sigorta kapsamının genişletilmesi yönünde çalışma da yapılıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN