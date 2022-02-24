Sandalyeci Ukrayna’da krizi fırsata çevirecek

2001 krizinde kurulan ve dünyanın bir çok ülkesinde ürünleri ilgi gören İzmirli Sandalyeci A.Ş., savaş gerginliği yaşanan Ukrayna'da yeni yatırımlara hazırlanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'in ve Almanya eski Başbakanı Merkel'in resmi konutlarındaki mobilyalarını da yapan Sandalyeci A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Başterzi, Ukrayna-Rusya krizini fırsata çevirmek için harekete geçti. Başterzi'nin Ukrayna'nın Odesa şehrinde 2 bin 500 metrekarelik, başkent Kiev'de de bin 250 metrekarelik iki dev mağazası ve evi bulunuyor. Şimdi mağaza sayısı 6'ya çıkarılacak.

Ukrayna'da Liviv, Harkov ve Dnepir'de dört yeni dev mağaza açmak için start veren işadamı Başterzi, "Her kriz bir fırsat demektir. Biz de bu krizde Ukrayna'da yatırım yaparak büyüyeceğiz" dedi. Avrupa ülkeleri ve ABD başta olmak üzere onlarca ülkeye ihracat yapan, kendisine özel koleksiyonlarıyla sektöre damga vıran Sandalyeci A.Ş. İzmir'de küçük bir dükkanda Hasan Başterzi, Kerim Başterzi, Şeyma Karamanoğlu ve Hasan Ataseven tarafından kurulduktan sonra markalaştı. Yeni Asır'a Ukrayna-Rusya krizinde büyüme planını anlatan Kerim Başterzi, "Üretim tesisleriniz İzmir'de. 110 kişiye istihdam sağlıyoruz. Her krizde büyümeyi hedeflediğimiz için Ukrayna-Rusya krizinde de mağaza sayımızı 2'den 6'ya çıkaracağız. Bunun için hazırlıklarımız sürüyor. Bu yıl sonuna kadar Ukrayna'da 4 yeni mağaza açarak bu ülkedeki yatırımlarımızı genişleteceğiz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL