Ara eleman çok kıymetli

Bazı kesimler Türkiye'de işsizlik olduğunu iddia etseler de sanayi dünyası her zamanki gibi yine ara eleman sıkıntısı çekmeye devam ediyor. Asgari ücretin çok üstünde maaş verilmesine rağmen fabrikasında çalıştıracak ara eleman bulamadığını belirten Terbay Makine Yönetim Kurulu Üyesi, iş insanı Bülent Tercan, Yeni Asır'a "Kalifiye gençler için çok iş alanı var. Gençlerimiz artık iyi yaşam şartlarına kavuşmak için illa üniversite bitirmek zorunda değil. Ara eleman yetiştiren meslek liselerine gidip Almanya'nın benimsediği dual sistemle kendilerini geliştirebilirler" diye konuştu.

GÖREV AİLELERDE

Ailelerin evlatlarını sadece üniversite mezunu yapmak zorunda olmadıklarını söyleyen Tercan, "Bu noktada ailelerimizin evlatlarını mesleki eğitime yönlendirmeleri çok önemli. Ailelere ve gençlerimize sesleniyorum, artık üniversite mezunu olmak şart değil. Meslek sahibi olmak, evladınızın koluna altın bir bilezik geçirmek demektir" dedi.

EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Tercan şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de sanayi sitelerinden fabrikalara kadar iyi bir usta her yerde geliri güzel iş bulabilir. Kalifiye elemanlar; ara elemanlar, aranan elemanlar oldu. Gençlerimiz iş, kariyer planlarken bu yeni oluşan şartları iyi değerlendirmeli. Gençler meslek liselerini tercih ederlerse iş bulabilme şansları yüksek olacak, hatta okurken bile iş bulma şansına kavuşabilecekler." Türkiye'nin ancak üreterek büyüyebileceğini belirten sanayici iş insanı Tercan, "Türkiye'de artık ara eleman Almanya'da olduğu gibi çok kıymetli hale geldi. İkinci Dünya Savaşı'ndan harap halde çıkan Almanya, üreterek, sanayileşerek ve mesleki eğitimle bugünlere geldi. Tüm dünyaya çok güzel bir örnek oldu. Biz de Türkiye'de bir mesleki eğitim seferberliği başlatmalı ve tüm aileleri mesleki eğitim konusunda bilinçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

KAMPANYALAR BAŞLATILMALI

İŞ yaşamındaki bu trendin 10 hatta 20 yıl bu şekilde devam edeceğini ifade eden Tercan, "Şu an meslek lisesi mezunları üniversite mezunlarından daha rahat iş bulabiliyor. Benim evladım mutlaka doktor, mühendis olsun diyen aileler bakış açılarını değiştirmeli ki, çocuklarını doğru yönlendirebilsinler. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı da ülke çapında kampanya ve kamu spotları hazırlamalı" diye konuştu.

TOLGA TEKİN