‘EYT bu yıl açıklanacak’

GEÇTİĞİMİZ günlerde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) temsilcileriyle görüşen AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, bu konuda sürdürülen çalışmaların yıl sonunda tamamlanacağını ve kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi. Akbaşoğlu, "Ne demişsek onu gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında EYT'li kardeşlerimizin taleplerini de masaya yatıracağız. Konuyu inşallah neticelendireceğiz. Toplumumuzun sorunu bizim sorunumuzdur. Bu konuları da sadece AK Parti ve Cumhur İttifakı çözer" dedi. EYT temsilcilerinin kendilerine taleplerini ilettiğini kaydeden Akbaşoğlu, "Bu tamamen teknik bir konu. Kapsamı Çalışma Bakanlığının yapacağı çalışmalarla ortaya çıkacak. Bir etki analizi yapılacak. Paydaşlarla müzakerelerde bulunulacak. 2022 yılı içinde bu çalışmalarla ilgili kamuoyuna net bir ifadeyle Çalışma Bakanımız ile birlikte açıklamalarda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

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