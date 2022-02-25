Hazırgiyim ihracatının yıldızları ödüllerini aldı

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, 2021'de gerçekleştirdiği 1,5 milyar dolarlık ihracata yüzde 77'lik katkı sağlayan 77 üyesi için "2021 yılı Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatının Yıldızları" ödül törenini düzenledi. Ödül alan firma sayısının bu sene 77'ye çıktığını belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, Birliğin genel kurulunun 7 Nisan'da yapılacağını söyledi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ise "İhracatın yıldızlarının daha da artması, istihdamın artırılması, 2022 yılında iki sektörde Bölgemizden yapılan ihracatta 2 milyar doları geçmemiz için destek verilmesi gerekli" dedi. ■ ERCAN AKGÜN

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