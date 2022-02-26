Esnafa 35 milyarlık destek

A Para'da yayınlanan 'Ekonomi Masası' programına konuk olan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2021'de yaklaşık 250 bin esnafımıza Hazine destekli 33 milyar TL'lik esnaf kredisi sağladık. 2022'de de en az 30-35 milyar TL'ye varan ilave kredi imkanı sunacağız" dedi. Arslan, esnaf kredilerinde takibe düşme oranının 10 binde bir olduğunu da söyledi. 2002'de esnaf kredilerinin 150 milyon TL olduğunu söyleyen Arslan, 2002'den bu yana verilen kredi miktarının 198 milyar TL'yi bulduğunu, bunun da yüzde 65'inin son beş yılda verildiğini anlattı.

KGF'YE 10 MİLYARLIK TALEP

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin detaylarını paylaştığı 60 milyar TL'lik Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli destek paketine başvuruların başladığını hatırlatan Arslan, şöyle konuştu: "Güzel bir ürün oldu. Çok ciddi talep var. Kısa sürede 60 milyar TL'nin tükeneceğini tahmin ediyorum. Hazine Bakanlığı'nın belki yine vereceği ilave katkılarla ekonomimize ciddi bir destek sağlan

sağlanmış olacak. Bankamız özelinde birkaç günde 10 milyar TL'ye yakın bir talep var." Kamu bankalarının sermaye artırım sürecinin etkilerini anlatan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "13.4 milyar TL'lik sermaye desteğiyle birlikte sermaye yeterlilik rasyomuzda 250 baz puanlık artış göreceğiz. Bunun anlamı şudur: Halkbank olarak 135 milyar TL'ye yakın ilave bir kredi verme imkanımız olacaktır" dedi.Bu yıl Halkbank'ta kredi büyümesinin yüzde 20'ler civarında olacağını anlatan Arslan, kredi faizlerinin önü

önümüzdeki dönemde ineceği mesajını da verdi.

102 BİN KADINA DESTEK

Kadın girişimcileri desteklemek için geçen yıl başlattıkları 'Üreten Kadınlar Projesi'yle ilgili rakamları da paylaşan Arslan, "Türkiye'nin birçok ilini dolaştık. 102 bin kadın girişimciye ulaştık. 10.5 milyar TL destek verdik. Şimdi projeyi farklılaştırdık. Yarışma düzenleyeceğiz. Her yıl bu yarışma yapılacak. Banka bünyesinde kadın bankacılığı bölüm müdürlüğü de kurduk" diye konuştu.



VATANDAŞA ÇAĞRI: "MİLLİ PARAYA GÜVENİN"

RUSYA-UKRAYNA arasındaki savaşın ekonomiye yansımalarını da değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Arslan, şunları kaydetti: "Enerji konusunda fiyatlar artacaktır. Gaz tarafı yönetilebilir, petrol tarafında bir miktar risk olabilir. Fakat bir süre sonra dengelenir. Ben sorunun diplomatik yollarla çözülebileceğini umuyorum. Tabii, bu savaşın merkez bankaları üzerinde de etkisi olacaktır. Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faizleri 7 kez artıracağı belirtiliyordu. Şimdi bu sayı azalabilir. Böyle bir süreçte parasal sıkılaştırma akıllı bir politika olmayabilir. Türkiye'de kurlarda ciddi bir artış olmadı. Vatandaş panik havasına kapılmadı. Burada 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Kur Korumalı Mevduat Hesabı'nın da etkisi oldu. Bu inovatif ürün döviz artışına karşı koruma kalkanı oldu. Bu nedenle de gelişmekte olan ülkelerden pozitif ayrıştık. Vatandaşlarımız milli paraya güvenden vazgeçmemelidir."