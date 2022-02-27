HAUS’tan Aydın’a dev yatırım

AYDIN'DA 1954'te makine ustası İsmail Hakkı Gözlüklü tarafından kurulan ve 1962'de bölgenin ilk zeytinyağı presi imalatını gerçekleştiren Hakkı Usta Oğulları şirketi, 2010'da HAUS adını aldıktan sonra yatırımlarını hızlandırdı. Aydın ASTİM OSB'de 32 bin metrekare kapalı alanda dekantör, separatör, kontinü sistem zeytinyağı üretim tesisi, turbo blower, vidalı pres gibi farklı makineler üreten HAUS, 15 milyon euroluk yatırımla kapalı alanını 100 bin metrekareye yükselterek üretim kapasitesini arttıracak. Ailenin üçüncü kuşağından HAUS Genel Müdürü Hakkı Gözlüklü ile HAUS Global Yönetim ekibi tesisi gezdi. Genel Müdür Gözlüklü, "HAUS Yeni Yerleşkesi bittiğinde 14 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Teknolojimiz gelişecek ve üretimimiz artacak. 2022'de yeni fabrikamızda üretimin başlamasını hedefliyoruz" dedi. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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