Yayla seracılığında Çameli birinci sırada

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesinde 2021 yılı yayla seracılığı değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Çameli'nin 136 işletme ve 570 dekar sera alanı ile Denizli'de birinci sırada yer aldığı bildirildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Saffet Üge, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Resul Çoban, Çameli İlçe Tarım ve Orman İlçe Müdürü Durmuş İvgin, İlçe Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer, Çameli Sebze Üreticiler Birliği Başkanı Cengiz Yılmaz ile çiftçilerin katıldığı etkinlikte konuşan Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ziraat Yüksek Mühendisi Sebze -Sera Birimi Sorumlusu Güler Çimen, örtü altı serada domates üretiminin arttığını söyledi. Çimen, Çameli'nin rol model olduğunu ifade etti. ■ SEBAHATTİN ALP

DİĞER