Ege, yenilenebilir enerjide en şanslı bölge

Küresel iklim kriziyle karşı karşıya olan ülkelerin, özellikle yenilenebilir ve temiz enerjiye olan ilgisi her geçen gün artarken, hidroelektrik, rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle, dalga, hidrojen gibi enerji kaynaklarının elektrik üretimindeki payı hızla yükseliyor. Türkiye'deki yenilenebilir ve temiz enerji yatırımları da son 15 yılda büyük bir ivme kazanmış durumda. Haftabaşı Sohbetleri'nde konuğumuz olan Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, teorik açıdan Türkiye'deki elektrik tüketiminin tamamının yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarıyla karşılanabileceğini söyledi. Kalaycı, "İzmir'in merkezinde olduğu Ege Bölgesi yenilenebilir ve temiz enerji kaynakları bakımından en şanslı bölgemiz. ENSİA olarak İzmir'i "Rüzgâr Enerjisinin Başkenti" olarak adlandırıyoruz" dedi.

AVRUPA'DA İLK SIRADA

● Türkiye ve Ege'nin yenilenebilir enerji kaynakları yönünden potansiyeli nedir?

Ülkemiz başta rüzgâr ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarda son 15 yılda tüm dünyanın dikkatini çeken bir ivme kaydetti. Rüzgâr enerjisinde 2006 yılında kurulu gücümüz sadece 55 megavat (MW) iken Ocak 2022 sonu itibarıyla 10 bin 682 MW kurulu güce ulaşmış durumdayız. Keza güneş enerjisinde bugün 7 bin 881 MW kurulu gücümüz var. Diğer iki temiz enerji kaynağı olan biyokütle ve jeotermali de eklersek, 100 bin MW seviyesindeki toplam kurulu gücümüz içinde yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının payı yüzde 22'ye karşılık geliyor. Sorunuzdaki potansiyel noktasına dönecek olursak elimizdeki veriler tüm tüketimin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanabileceği teorisinin son derece gerçekçi olduğunu ortaya koyuyor. Ülkemizde kurulu her 5 RES'ten biri İzmir sınırları içinde. Keza 4 kanat fabrikasının dördü de İzmir'de üretim yapıyor. Türkiye'deki her 3 RES'ten biri İzmir-Manisa-Balıkesir üçgeninde enerji üretiyor. Dolayısıyla Ege Bölgesi bu anlamda tam bir hub konumunda. Ülkemiz 2021 sonundaki bin 676 MW jeotermal enerji kapasitesiyle dünyada dördüncü, Avrupa'da ise ilk sırada yer alıyor.

DAHA YOLUMUZ ÇOK

● Türkiye ve Ege Bölgesi yenilenebilir enerjide potansiyelini kullanabiliyor mu?

Ülkemiz bu alandaki üstünlüklerinin çok çok azını kullanabiliyor. Son on beş senede çok başarılı işlere imza attık ama daha alacak çok yolumuz var. Yüzde 97 oranında ithalata bağımlı olduğumuz doğalgazın elektrik üretimindeki payı yüzde 25 ilâ 40 arasında. İthal ettiğimiz kömürün payı yüzde 10. Yenilenebilir kaynaklardan üreteceğimiz her birim enerji, karşılığı olan dövizin cebimizde kalması anlamına geliyor. Denklem bu kadar basit.

● Potansiyelimizin tam kullanılması için neler yapılmalı?

Yenilenebilir kaynaklardan üretimin önünün tamamen açılması için her biri için ayrı yasal düzenleme yapılması şart. Her evin, her otelin, her kamu binasının, her fabrikanın üzerine kurulabilecek GES'lerin hiçbir engele tabi olmadan yaygınlaşması gerekiyor. Güneş enerjisinde daha fazla yatırıma ihtiyacımız var. Ancak adeta görünmez bir el vatandaşımızın güneş enerjisinden elektrik üretmesini engelliyor. Çatısına bir kaç güneş paneli koymak isteyenler canından bezdiriliyor, 40 yıllık binanın statik projesi isteniyor.



EKOLOJİYE ETKISI SIFIRA YAKIN

Yenilenebilir enerji kaynaklarının diğer enerji kaynaklarına göre ekolojiye etkileri nelerdir?

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarından enerji üretmenin ekolojiye etkisi; kömür, doğalgaz, LPG, nafta gibi hidrokarbon kaynaklarına oranla sıfıra yakın bir değerde. ENSİA olarak bizim somut farkındalık söylemimiz, enerjimizin yerli olmasının önemli ama tek başına yeterli olmadığı yönündedir. Çünkü enerjinizin yerli olması kadar, o enerjiyi ürettiğiniz makine ve ekipmanın da yerli olması, ülkemizde üretim yapan firmalarımızın bu değer zincirinde aktif olarak yer alması önem taşıyor.

MERT ALPDÜNDAR