Etiketlerde yeni düzenleme devrede

1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, ürün etiketlerinde indirim öncesi ve indirimli fiyat birlikte yer alacak, tenzilat son 30 günün en düşük değeri üzerinden yapılacak. Ticaret Bakanlığının yeni kriterleriyle etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak. Ambalajlı malın satış fiyatından ayrı olarak ambalajın teslimine ve iadesine ilişkin depozito bedeli varsa söz konusu bedelin tutarı da etiket ve listelerde bulunacak.

Perakende olarak satışa arz edilen mallara konulması zorunlu etiketler, malın niteliğine, satışa sunulduğu yerin büyüklüğüne, ticari usul ve adetlere göre malın veya ambalajının yahut kaplarının üzerine, aynı nitelikteki mal gruplarının veya raflarının üzerine konulmak, dikilmek, zımbalanmak, yapıştırılmak, bunlara herhangi bir bağla tutturulmak veya asılmak suretiyle kullanılacak. Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Aziz Koçal, yapılan düzenlemenin tüketici lehine bir adım olduğunu söyledi.