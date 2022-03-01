İzmir tulum peynirine coğrafi işaret verildi

İZMİR'İN coğrafi işaret alan son ürünü kente özgü meşhur tulum peyniri oldu. İzmir şambalisi, İzmir lokması, İzmir kumrusu ve İzmir boyozunun coğrafi işaret tescillerinin ardından İzmir tulum peyniri de tescillendi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü öğretim üyeleri ile çalışma yürütüldüğünü belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) 7. Süt Grubu Meslek Komitesi Başkanı Halil Koyuncuoğlu, Komite Başkan Yardımcısı Eray Boyacıoğlu, meclis üyeleri Muzaffer Egi, Levent Pekimrekli ile komite üyesi Serkan Özkaynak'ın coğrafi işaret çalışmalarında aktif rol aldığını söyledi. İzmir'de pazarcılık yapan Cüneyt Çetin, "İzmir tulumunun tuzu az olur. İzmir'in çeşitli bölgelerinde üretilir. Müşterilerimizin yüzde 60'ı da İzmir tulumunu tercih ediyor. İzmir dışından gelip alanlar da oluyor. İzmir tulumu markalaştı" diye konuştu

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