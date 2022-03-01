Kurukahveci esnafı yeniden Gönen’i seçti

İZMİR'DEKİ esnaf teşkilatında seçim maratonu sürüyor. İzmir Kurukahveciler ve Baharatçılar Esnaf Odası'nın genel kurulunda göreve yeniden aday olan mevcut Oda Başkanı İlyas Gönen, üyelerin oylarıyla tekrar seçilerek güven tazeledi. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve çok sayıda esnaf odası başkanının katıldığı genel kurul Birlik Plaza'daki İESOB binasında yapıldı. Üyelerin yoğun katılım sağladığı genel kurulun sonunda konuşan İlyas Gönen, "Bu makamlar gelip geçici. Önemli olan gerçekten dürüst ve güvenilir bir esnaf olabilmektir. Esnafımıza bana olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı olacak. Esnafımızın yanında olarak sorunlarına çözüm bulmak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

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Mutlu da esnaf teşkilatının ayakta kalması için büyük zincir marketlerin sattığı ürünlere bir sınırlama getirilmesi gerektiğini söyledi. Mutlu, "Büyük marketlerde elektronik eşyadan boyaya kadar her türlü ürün satılıyor" dedi. İlyas Gönen başkanlığındaki yeni yönetimde Bekir Kölgeli, Hamza Aydoğan, Yaşar Gönen, Süleyman Gönen, Dursun Bilir, Hasan Yaşar yer aldı. ■ TOLGA TEKİN