Sebze meyvede savaş indirimi

Türkiye'nin en çok sebze meyve sattığı ülkelerden Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşın ihracatı durdurması iç piyasada fiyatları düşürdü. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sebze meyvelerin sınırdan geri dönmesi, ürünlerin pazar ve marketlerde geçtiğimiz haftaya göre daha ucuz fiyatlarla satılmasına neden oldu. Sebze meyve ihracatı gelişmelerden etkilenirken, iç piyasada özellikle salatalık, domates ve biber fiyatlarının yüzde 30'lara varan oranda düştüğü görüldü.

PİYASAYA SÜRÜLDÜ

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, "Rusya'ya ihracat yapılmak üzere hazırlanan sebze meyveler iç piyasaya indirimli olarak sürüldü. Bu da fiyatların düşmesine neden oldu. Fiyatlarda, yüzde 30 bir düşüş yaşandı. Vatandaşlar da bu durumdan çok memnun kaldılar" diye konuştu.

İzmir Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan ise Rusya'nın Türkiye'nin en çok sebze meyve ihraç ettiği ülke olduğunu belirterek, "Ukrayna'daki savaş nedeniyle ihracat yapılamayınca fiyatlarda yüzde 30 düşüş yaşandı. Şu an bölgede sıkıntı var. Bazı tırlar bölgede bekliyor. Birçok tır geri döndü. İhraç etmek için hazırlanan sebze meyveler ise iç piyasaya ucuz fiyattan sürüldü" ifadelerini kullandı.

EN ÖNEMLİ PAZARIMIZ

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan ise Ukrayna ve Rusya'nın meyve sebze üreticileri için önemli bir pazar olduğunu belirterek, savaşın bu bölgeye gerçekleştirilen ihracatı da etkilediğini söyledi. Savaş nedeniyle özellikle örtü altı ürün fiyatlarının düşme eğiliminde olduğunu aktaran Tavşan, "Fiyatlarda aşağı yukarı yüzde 20-30 düşüş var. Örtü altı ürünlerde, domates, salatalık ve biber fiyatları geriledi. Normalde bu aylar örtü altı ürünlerin fiyatının yüksek olduğu dönemdir" görüşünü dile getirdi.

Gelişmelerin ardından İzmir Hali'nde bir hafta önce 10 TL'ye satılan domates 7 TL'ye, 16 TL'ye satılan sivri biber 11 TL'ye, 12 TL'ye satılan çarli biber 8 TL'ye, 13 TL'ye satılan dolma biber 8 TL'ye, 16 TL'ye satılan patlıcan 11 TL'ye, 15 TL'ye satılan ıspanak 9 TL'ye, 17 TL'ye satılan kabak 8' TL'ye 17 TL'ye satılan silor salatalık 14 TL'ye, 23 TL'ye satılan Kaliforniya biber 15 TL'ye kadar düştü. Pazarlardaki fiyatlar da hal fiyatlarıyla doğru orantılı olarak düşerken ıspanak 10 TL, patlıcan 18 TL, limon 5 TL, domates 5 TL, salatalık 15 TL, kabak 15 TL, biber 15 TL, mandalin 5 TL, armut 5-6 TL, elma 6 TL, çeri domartes 8 TL'ye satıldı.

TOLGA TEKİN