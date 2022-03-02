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Haberler Ekonomi Susam yeniden EGEV Başkanı

Susam yeniden EGEV Başkanı

2.3.2022

Susam yeniden EGEV Başkanı
EGE Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) olağan genel kurulunda mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam ile oy birliği ile yeniden başkan seçildi. ESİAD binasında tek listeyle yapılan genel kurula EGEV üyeleri yoğun katılım sağladı. ESİ- AD'ın yeni yönetiminde Mehmet Ali Susam, Ayhan Baran, Sıtkı Şükürer, Hasan Küçükkurt, Fadıl Sivri, Neptün Soyer, Temel Aycan Şen, Mustafa Arslan, Moris Bencuya, Hüseyin Porsuk, Semra Öncü, Taha Aksoy, Fahrettin Zobalı, Mehmet Kendirlioğlu, Okan Telaşeli, İbrahim Tefennili, Koray Özcan, Kaya Üzen, İsmail Kahraman, İsmet Özotraç, Sadık Özkasap görev aldı.