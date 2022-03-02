Türkiye’nin ilk zeytinyağı lisanslı deposu Akhisar’da

Akhisar Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı "Akhisar Ticaret Borsası Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş"nin kurulmasına onay verdi. Lisanslı depo ile zeytin ve zeytinyağında izlenebilirlik artacak, tağşiş önlenecek. Tarımsal ürünlerin en iyi şartlarda muhafaza edilmesini sağlayan sistem sayesinde, tedarik zinciri daha da güçlenecek. Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, zeytinyağında lisanslı depo için izin alındığını, kurulacak ilk tesisin zeytinyağı lisanslı deposu olacağını söyledi. Alhat, ilk yatırıma zeytinyağı ile başladıklarını hemen ardından da yeşil zeytin tesisi planladıklarını söyledi.

ÖRNEK OLACAK

Lezzetli ve sağlıklı üst düzey zeytinyağı elde etme yolunda çok yol aldıklarını vurgulayan Alhat, "Kuracağımız lisanslı depo, diğer bölgelere de örnek olacak ve yaşanan sorunlar tarihe karışacak. Kısa sürede depo kurulacak. Arz fazlasından dolayı ürününü elden çıkarma zorunluluğunu ortadan kaldıran lisanslı depoculuk sistemi, birtakım avantajlarıyla da üreticiyi mutlu edecek" diye konuştu.

Alhat, lisanslı depoculuğun her yönden üreticinin menfaatine olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti: "Stopaj, kira, analiz ve nakliye desteğiyle çiftçiler birçok giderden muaf olacak. Üretici satıştan daha yüksek gelir elde edebilecek. Lisanslı depo faaliyete geçtiğinde ani fiyat dalgalanmalarını ve sektöre zarar veren vur kaççı oyuncuların spekülatif kazançlarını önleyecek. Böylece ülkemizde zeytinyağının marka değeri yukarı çekilecek."