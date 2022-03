Hileli gıda satan firmalar ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yapılan, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar ile çikolataların yer aldığı, 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

İLAÇ ETKEN MADDESİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan kanun düzenlemesiyle gıdada taklit veya tağşiş cezalarının caydırıcı hale getirildiği vurgulanarak, bu kapsamda taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayrisafi gelirlerine bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari ceza, hapis, adli para ve gıda sektörü faaliyetinden men cezaları getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "İlk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012'den bu yana 1887 firmaya ait 4 bin 164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir. Alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, şekerli mamuller ve takviye edici gıdalarda taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlendi." Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toprak, birçok üründe tüketicinin aldatıldığına dikkat çekerek, et ve et ürünlerinde at ve eşek eti ile sakatat kullanıldığının belirlendiğini aktardı.

İZMİR'DEKİ ŞİRKETLER

LISTEDE yer alan İzmir'deki firmalar: Bella Şarapçılık, Çeşme Süt ve Tarım, Tahir Tosunlar Arı Ürünleri, CVZ Fonksiyonel Gıda, Korelioğlu Grup Gıda, Hulki Karakaya, Ar-Ba Oto Gıda, Soyvar Aperatif, Raslar Gıda, Soliya Gıda, Peynirci Nuri-Berfin, NRH Limited, Övül Çikolata, KGB Gıda Et ve Tavuk, Ege Canet, Emircan Gıda, Sevinç Alpşen Gıda, Köfteci Azer Usta, Poyrazağa Süt Ürünleri, Güncem Süt, Yasin Sırımer Tereyağı, Havana Gezici, Şemsi Egi Gıda, Boyacıoğulları Ömür Süt, Ediş Süt Ürünleri, Emre Süt, Poyraz Süt Ürünleri, Egebaşak Süt, Serin Süt, Halıcı Süt Ürünleri, Kırıkkaya Süt Gıda, Uygaroğlu Gıda, Ceylanpınar Gıda.

EGE'DEKİ KURULUŞLAR

AYDIN'IN Buharkent ilçesinde Aşçım Umut isimli işletmede et, kıyma ve pide iç malzemesinde domuz eti tespit edildi. Aydın, Denizli, Muğla ve Manisa'daki hileli gıda üreten firmalar şunlar: Sevnaz, Dalından Gurme, Purest Gold, Efe İzi, Kopar, Fatma Ana, Dönger, Mal Mis, Batı Egeden, Ayka Miraç, Vakıfbirlik, Birtat, Ayvalık Körfezim, Ayvalık, Edremit Taş Kooperatifi, Arba, Saray Bahçesi, Tevfik Efendi, Ege Kumsal, Mudanya Birlik, Okolive, Zeytinpınarı, Altınoran zeytin yağı. Ayrıca Aydın'dan Efe Aydın Türk, Liya, Efecan, Denizli'den Yakup Ağa Sucukları markalarında da ısıl işlem görmüş sucuk, yani kırmızı etinde kanatlı eti ve sakatat tespit edildi. Denizli'de üretilen Birecik İce Shot marka şarapta ise dışardan etil alkol ilavesi yapıldığı belirlendi. Aydın'ın Buharkent ilçesinde ise Aşçım Umut isimli işletmenin pide iç malzemesi olarak domuz eti kullandığı belirlendi.

KAZIM YÖRÜKCE