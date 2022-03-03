İhracatta şubat rekoru kırıldı

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında ihracatta 2021 yılı boyunca yakalanan ivmenin bu yıl da devam ettiğini belirterek, "Bu gelişmelerle Şubat ayında dış ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıla göre yüzde 36,4 artışla 48,1 milyar dolara yükselmiştir. Hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere 2022 yılında 250 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak ve geçmektir" dedi. Şubat'ta ithalat, yüzde 45,6 artarak 28,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı ise yüzde 142'lik artışla 8,1 milyar dolar oldu.

OTOMOTIV ILK SIRADA

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen ay 2 milyar 556 milyon 445 bin dolara imza atan otomotiv sektörünü, 2 milyar 400 milyon 988 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 845 milyon 884 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon sektörü takip etti. En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti.