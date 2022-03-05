Ekonominin altın anahtarı kadınlarda

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve TİM Başkanı İsmail Gülle , ihracat şampiyonu firmaların kadın yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye'yi dünyada ilk 10 ekonomi arasına sokmanın altın anahtarı kadınlarımızın elindedir" dedi. TİM tarafından düzenlenen İhracatın Güçlü Kadınları Ödül Töreni'nde konuşan Gülle, "Hem Cumhurbaşkanımızın yılbaşında belirlediği 250 milyar dolar hedefine hem de 'Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye' hedefine ihracat ailesi olarak emin adımlarla ilerliyoruz. Bu hedeflere giden yolda kadınlarımızın rolünün çok önemli olduğuna inanıyoruz"